Сбытчика и потребителей наркотиков задержали в Мозыре

22 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре задержали сбытчика и потребителей наркотиков, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Оперативники наркоконтроля Мозырского РОВД 19 апреля задержали 23-летнего парня. У него обнаружили сверток из фольги с кристаллическим веществом. Экспертиза подтвердила: изъятое является особо опасным психотропным веществом - альфа-PVP. Задержанного отправили в ИВС.

Дальше удалось установить, что наркотик продал парню знакомый. 20 апреля продавца психотропов задержали после того, как он встретился с другим мозырянином. При обыске у сбытчика обнаружили сверток с измельченным веществом растительного происхождения весом почти 1,5 г.

Навестили и квартиру 22-летнего мужчины, с которым общался торговец. Там нашли бумажный сверток с измельченным растением зелено-коричневого цвета весом более 2 г. По заключению экспертов, все изъятое - марихуана.

Самый крупный схрон наркозелья - несколько пакетов с измельченными растениями - обнаружили в квартире у 23-летнего наркопродавца. Вес изъятой марихуаны составил почти полкилограмма.

И продавца, и потребителя также отправили в ИВС. Возбуждены уголовные дела по фактам незаконного оборота наркотических средств и веществ.-0-