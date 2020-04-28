Сельчанин погиб при пожаре в Добрушском районе

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минувшей ночью в деревне Гордуны Добрушского района Гомельской области при пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Службе спасения поступил звонок о ЧП от очевидцев. Спасатели к моменту прибытия на место пожара обнаружили 45-летнего хозяина дома уже без признаков жизни.

Причина возгорания и обстоятельства трагедии выясняются.

Всего за прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрированы шесть пожаров. Ликвидированы семь пожаров травы и кустарника на общей площади 5,66 га, четыре лесных пожара на общей площади 26,1 га. На оказание технической помощи спасатели выезжали три раза.-0-