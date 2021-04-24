Семь человек получили травмы в результате ДТП в Солигорском районе

Фото из архива
24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате автоаварии в Солигорском районе пострадали семь человек, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.
ДТП произошло вечером 23 апреля на автодороге вблизи деревни Раховичи. 34-летний водитель автомобиля "Лада Ларгус" не справился с управлением на закруглении дороги, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Рено Меган" под управлением 48-летнего жителя Солигорска. В результате аварии семь человек получили травмы, госпитализированы оба водителя и четыре пассажира.
ГАИ напоминает водителям транспортных средств о необходимости соблюдать скоростные режимы и быть внимательными за рулем.-0-