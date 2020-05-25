Семь человек спасли при пожаре в квартире под Минском

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе горела квартира, спасены 7 человек, эвакуированы трое. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Сегодня в 13.35 спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Замосточье под Минском. Когда прибыли подразделения МЧС, густой дым шел из окна квартиры на втором этаже пятиэтажки.

Трое мужчин получили ожоги, когда покидали горящую квартиру. Их доставили в больницу. "Работники МЧС с расположенных выше этажей спасли пять человек, из них трое - дети. С использованием автоколенчатого подъемника спасли женщину и ребенка. Эвакуированы три человека, из них один - ребенок", - рассказали в управлении МЧС.

Спасатели ликвидировали пожар. Двухкомнатная квартира выгорела изнутри. Причина происшествия устанавливается.-0-