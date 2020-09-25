Семь промышленных термометров нашли в жилом квартале Гомеля

25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в жилом квартале нашли семь промышленных термометров, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Горожане сообщили спасателям о находке во дворе по ул. Олимпийской областного центра днем 24 сентября. Термометры лежали возле мусорного контейнера.

Как отметили в управлении, у трех из семи термометров была нарушена целостность. Работники МЧС сделали замеры паров ртути, превышение предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

Термометры (20 г ртути) изъяты для утилизации. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась.-0-