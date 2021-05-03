3 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Семья из Гомеля перевела мошенникам Br67 тыс. Для этого 32-летняя женщина взяла кредиты в четырех банках, а также отправила сбережения мужа в иностранной валюте, сообщили БЕЛТА в МВД.

26 апреля на мобильный гомельчанке поступил звонок. Женский голос в мессенджере сообщил, что взломан интернет-банкинг гомельчанки и кто-то пытается оформить кредиты на ее имя. В банке это увидели и тут же подключили службу безопасности, которая передала информацию "правоохранителям". Чтобы установить и задержать мошенников, требовалась помощь женщины.

Гомельчанку переключили на специалиста банка, который занимается предотвращением "незаконных операций". Мужской голос настойчиво и уверенно потребовал четко следовать инструкциям - в таком случае удастся сохранить деньги, а злоумышленники будут задержаны.

Позже с другого номера женщине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и даже предоставил снимок удостоверения. "Как выяснится позже, это документ одного из бывших правоохранителей, который в августе прошлого года покинул службу и выложил в социальные сети фотографию служебного удостоверения. Именно этим фото и воспользовались мошенники", - отметили в МВД.

В течение последующих дней гомельчанка обошла несколько банков, чтобы взять кредиты. В некоторых ей отказали - женщина не могла предоставить справку о зарплате за последние три месяца. Однако в четырех финансовых учреждениях кредитные линии ей открыли. По инструкциям звонивших, все деньги горожанка перевела на счета одного из белорусских банков. При этом лжеследователи называли точно, в какое отделение банка ей необходимо было идти либо через какой инфокиоск нужно перевести наличность. Мотивировали тем, что все деньги меченые или переписаны их серийные номера.

Одурманенная секретностью операции по изобличению преступников и якобы причастных к этому работников финансовой сферы, женщина перевела Br30 тыс., полученных в банках. Узнав, что у мужа есть деньги в валюте, который тот предусмотрительно снял с карточки, убедили обменять валюту и также сделать перевод по реквизитам. В МДВ добавили, что супруг с первых дней был настроен критически по поводу информации и требований о переводе денег. Но в один из дней звонившие убедили и его, что семья - участники сверхсекретной операции.

Женщина отправляла звонившим фотографии заключенных договоров о кредитах, чеки о переводе денег, снимки своего паспорта со всеми реквизитами. Только 30 апреля супруги заподозрили неладное и на семейном совете решили обратиться к настоящим правоохранителям. Сотрудники уголовного розыска сообщили, что семья стала жертвой классического телефонного развода на деньги.

По факту мошенничества организованной группой возбуждено уголовное дело.-0-