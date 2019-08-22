Семья пострадала в ДТП с грузовиком в Ивацевичском районе

Фото УВД Брестского облисполкома
22 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадали четыре человека, в том числе маленький ребенок, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Авария случилась 21 августа около 15.00 на автодороге Брест - Минск - граница России. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Форд Мондео" находился 36-летний житель Ивацевичей. Вблизи деревни Чемелы водитель не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем МАЗ.
В результате ДТП были травмированы водитель "Форда", его 65-летняя мать, 33-летняя жена и пятилетний сын. Они госпитализированы в Ивацевичскую центральную районную больницу. Водитель грузовика не пострадал.
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