Семья россиян пропала на пути из Минска

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается без вести пропавшая семейная пара с детьми, которая 5 июня выехала из минской гостиницы и перестала выходить на связь с родственниками. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Разыскиваются 59-летний Кочетов Владимир Евгеньевич и 37-летняя Кочетова Юлия Александровна, а также их двое детей - 6-летний Владимир и 3-летний Герман. "5 июня в 11.40 семья россиян на автомобиле "Лада" (номер - Т734ТН178) выехала из гостиницы по улице Сторожевской в неизвестном направлении. Тревогу забили родственники в РФ, с которыми пропавшие перестали выходить на связь", - рассказали в милиции.

Фото minsk.mvd.gov.by

Мужчине на вид 60 лет, он плотного телосложения, рост 180-185, волосы темные, короткие. Женщине на вид 40-45 лет, плотного телосложения, рост 170-175, волосы средней длины. При них была белая детская коляска с черной ручкой.

О местонахождении пропавших правоохранители просят сообщить в Центральное РУВД Минска: 8 (017) 288-02-02, 8 (029) 883-91-10, 102.-0-