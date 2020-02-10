Серийного автовора задержали в Березе

10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серийных кражах из автомобилей. Такая информация размещена на официальном сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Им оказался 26-летний местный житель. Установлена его причастность к нескольким хищениям. Сейчас оперативники и следователи выясняют точное количество преступных эпизодов.

Предположительно, первые кражи начались летом прошлого года. Молодой человек ночью находил в частном секторе старые не запертые иномарки либо вскрывал их отверткой. Из салона в первую очередь исчезали деньги. Если их не было, подозреваемый забирал другое имущество - к примеру, фотоаппарат, видеорегистратор, личные вещи.

Выйти на след фигуранта удалось в начале этого года после изучения записей с камер видеонаблюдения и проверки ранее судимых людей. При осмотре квартиры подозреваемого была изъята часть похищенного. В общей сложности ущерб от его действий составил свыше Br1 тыс.

Сейчас молодой человек находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело.-0-