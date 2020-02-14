Серийного автовора задержали в Березе

14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Березовского РОВД раскрыли серию краж из автомобилей, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Первое заявление о пропаже имущества поступило правоохранителям в августе 2019 года. Владелец автомобиля Nissan Primera оставил его во дворе дома, а утром обнаружил пропажу Br250 и документов на машину. Еще два аналогичных случая произошли осенью. Из Peugeot Boxer были похищены деньги, рюкзак с одеждой, предметы личной гигиены. Хозяин Audi лишился видеорегистратора и портативной батареи. В январе поступили заявления еще от двух местных жителей, из чьих транспортных средств пропали деньги и личные вещи. Одним из последних в милицию обратился мужчина, из легковушки которого украли дорогостоящий фотоаппарат.

Сыщики установили личность причастного к кражам. Им оказался неработающий ранее неоднократно судимый 26-летний житель Березы. "Фигурант дожидался темного времени суток, проникал в незапертые автомобили или подбирал ключи от них и похищал имущество. Общая сумма ущерба составила более Br2,2 тыс.", - рассказали в УВД.

Следователями дана правовая оценка действиям мужчины.-0-