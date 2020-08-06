Серийного велосипедного вора задержали в Минске

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Партизанского РУВД Минска с поличным задержали 42-летнего серийного велосипедного вора. Изъято более 20 велосипедов, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина официально был трудоустроен программистом на одном из предприятий столицы. В свободное от работы время он ходил по подъездам, где присматривал оставленные велосипеды. С помощью специального оборудования минчанин перекусывал замки, а после загонял велосипед к себе в подвал.

"Предполагаемую "жертву" мужчина выслеживал заранее: наблюдал за тем, где оставляют свой двухколесный транспорт жители столицы, фотографировал его и размещал на одном из интернет-порталов предложение о продаже. Когда находились потенциальные покупатели, мужчина возвращался и привычным для него способом похищал велосипед", - рассказали в ГУВД.

Фото ГУВД Мингорисполкома

Минчанина задержали с поличным в момент очередной кражи. "При осмотре подвала дома, где проживал мужчина, правоохранители обнаружили 24 велосипеда, 10 из которых были разобраны на запчасти. Также обнаружено более 100 взломанных велосипедных замков", - проинформировали в милиции.

Со слов подозреваемого, таким образом он планировал немного подзаработать. Сумма ущерба устанавливается. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. У правоохранителей имеются основания полагать, что задержанный может быть причастен и к другим эпизодам хищения велотранспорта в Минске.

Материалы проверки переданы в Октябрьский (г. Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-