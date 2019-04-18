Серийные воры из Дзержинского района вынесли из коттеджей ценности на Br135 тыс.

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны трое жителей Дзержинского района, которые совершили серию краж из частных домов в Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Совместную преступную деятельность мужчины начале в декабре 2018 года. Тогда они унесли из дома в Дзержинске сейф с золотыми слитками, валютой, царскими монетами и ювелирными изделиями на общую сумму более Br100 тыс. В ту же ночь выехали в Москву и сбыли похищенное.

Фото МВД

Воры ездили по Дзержинскому району и окрестностям Минска, выискивали богатые коттеджи и устанавливали за ними слежку. "Когда жильцы отлучались, фигуранты отжмали стеклопакеты и проникали в дома. Они забирали исключительно деньги и драгоценности. Однажды домушникам пришлось спешно ретироваться, так как в момент взлома внезапно вернулись владельцы жилья, - рассказали в МВД. - В январе этого года в Фаниполе злоумышленники поживились 50 ювелирными изделиями на сумму около Br35 тыс. В том же месяце они попали в поле зрения оперативников уголовного розыска". Недавно мужчин задержали.

Все трое ранее судимы по различным статьям Уголовного кодекса: за экономические и имущественные преступления, невыплату алиментов. Один из задержанных занимался бизнесом как индивидуальный предприниматель, двое трудились на рабочих специальностях. Средства от противоправной деятельности они тратили на бытовые нужды, к примеру, двое из них обновили личные авто.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205 УК (кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества.-0-