27 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Серию дачных краж раскрыли в Белыничском районе. Об этом БЕЛТА сообщила главный специалист по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.

"В октябре в районный отдел внутренних дел одно за другим стали поступать сообщения о хищениях с дач в деревнях Будники, Смогиловка, Эсьмоны, Ушлово Белыничского района. Дачники поясняли, что во время их отсутствия неизвестный проникал в дом, взламывая замок или выставляя оконное стекло. Вор уносил с собой продукты питания: крупы, сахар, консервы, макароны, а на одной из дач прихватил радиоприемник", - отметила Ирина Рачковская.

По каждому сообщению на места происшествий отправлялась следственно-оперативная группа с участием специалиста Белыничского межрайонного отдела ГКСЭ. Во время осмотров в домах потерпевших были обнаружены следы орудий взлома, обуви и рук. "В частности, в одном доме внимание злоумышленника привлекла коробка с консервами. Вор подержал в руках, но вернул на место банку консервированной кукурузы, срок годности которой оказался истекшим. На этой банке специалист Белыничского МРО ГКСЭ и выявил след пальца. В другом доме следы рук были обнаружены на оконной раме", - подчеркнула главный специалист.

Во время проверки было установлено, что следы оставлены 58-летним жителем района. "Полученная информация была передана правоохранителям и подтвердила их версию о причастности указанного мужчины к серии дачных краж. Его задержали. Ранее он уже был судим и недавно освободился из мест лишения свободы", - сообщила Ирина Рачковская.

По фактам краж Белыничским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.-0-