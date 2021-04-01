Шесть минометных мин обнаружили в поле в Каменецком районе

1 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе во время сельхозработ обнаружили шесть минометных мин времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

На поле вблизи деревни Пруска-Волгинова работники сельхозпредприятия собирали камни и наткнулись на два металлических ящика со следами коррозии. Внутри каждого из них было по три минометные мины.

На место происшествия выехали сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Территорию, где обнаружили боеприпасы, оперативно перекрыли. По оценке специалистов, это были минометные мины времен Великой Отечественной войны. Снаряды уничтожены.

В УВД напоминают: при обнаружении сохранившихся с военных лет боеприпасов следует незамедлительно сообщить об этом в милицию и ни в коем случае не прикасаться к опасным предметам. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома