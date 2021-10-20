Шесть жителей Брестской области работали наркокурьерами

20 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Брестской области закончило расследовать дело шести наркокурьеров. Материалы переданы прокурору для направления в суд, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя областного УСК Романа Зармаева.

С ноября 2020 года по январь 2021-го жители Брестской области в возрасте от 21 года до 35 лет действовали в составе организованной группы. "Обвиняемые ранее не судимы. У некоторых есть семьи и постоянное место работы, но при этом они не смогли удержаться от заработка легких денег. Действовали они от имени интернет-магазинов по продаже наркотиков, размещенных в скрытом сегменте интернета, так называемом даркнете", - рассказал Роман Зармаев. Мужчины расфасовывали психотропы и наркотики на более мелкие дозы и делали закладки. Они создали более 1 тыс. тайников.

Действия фигурантов квалифицированы по ч.4 ст.328 УК (приобретение, хранение, перевозка и незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенные организованной группой). Наркокурьеры заключены под стражу.

Как выяснилось, 35-летний брестчанин причастен к еще одному преступлению. У него через интернет-магазин купил метадон 39-летний мужчина, который умер после употребления наркотика. Продавца обвиняют по ч.5 ст.328 УК.-0-