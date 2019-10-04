Шестиклассник попал под колеса легковушки в Борисове

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове шестиклассник попал под колеса Peugeot, мальчика с переломом ноги доставили в больницу. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Авария с участием школьника произошла 3 октября около 19.30 на проспекте Революции. "56-летний житель Осиповичского района на Peugeot 206 наехал на 12-летнего мальчика, местного жителя. Шестиклассник переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С переломом ноги он был доставлен в больницу", - рассказал Сергей Чеботарев.

ГАИ напоминает, что при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водитель обязан снизить скорость или остановиться. Пешеходы должны быть особенно внимательны во время дождя и в темное время суток, когда у водителя может не быть возможности быстро остановиться.-0-