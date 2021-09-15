Школьник перелезал через ограждение стадиона и повис на пробитой руке

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15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьник решил перелезть через металлическое ограждение стадиона школы и повис на пробитой руке. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.
14 сентября в 18.37 спасателям от прохожего поступило сообщение о необходимости оказания помощи ребенку возле ограждения стадиона школы по ул.Корженевского, 29 в Минске. На место выехал автомобиль быстрого реагирования пожарной аварийно-спасательной части №29.
"Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что мальчик 2008 года рождения, возвращаясь домой, решил перелезть через ограждение стадиона школы, в результате чего проткнул правую руку металлической арматурой и повис", - рассказали в МЧС.
Спасатели приняли решение обрезать прут ниже места ранения и освободили руку. После осмотра медиками школьник был госпитализирован с предположительным диагнозом: травматический шок, колотая рана мягких тканей правой руки.-0-