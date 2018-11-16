16 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Школьница из Гродно сымитировала разбойное нападение, чтобы получить новый телефон. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Октябрьского РОВД Гродно Марина Белко.

Сообщение, что в Гродно неизвестный напал на ребенка, поступило в милицию 14 ноября. По тревоге был поднят личный состав РОВД, на место прибыли сотрудники других подразделений. 10-летняя девочка рассказала, что к ней на улице подошел неизвестный с ножом, забрал кнопочный телефон, деньги, ключи и сережки. Ребенок был очень напуган.

Сотрудники милиции начали поиски злоумышленника. Проверялись ранее судимые и лица, состоящие на профучетах, проживающие в районе совершения преступления, проводился поквартирный обход близлежащих домов, просматривались записи с камер видеонаблюдения. Вскоре у оперативников появились сомнения в реальности произошедшего. В итоге выяснилось, что вещи девочка выбросила в лесополосе неподалеку, а историю с нападением придумала, чтобы получить новый мобильный телефон.

В тот же день в милицию поступило сообщение от матери 12-летнего парня, который рассказал, что подростки постарше избили и отобрали у него Br5. Оказалось, что деньги он потерял, а историю с нападением придумал.

В милиции отметили, что по этим фактам проводятся проверки. С учетом возраста дети не могут быть привлечены к ответственности за заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении. Решается вопрос о целесообразности привлечения к административной ответственности их родителей. С детьми же инспекция по делам несовершеннолетних проведет индивидуальную профилактическую беседу.-0-