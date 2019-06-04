Шуневич: сообщения о ложных минированиях в Беларуси поступали из-за рубежа

4 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. Последние сообщения о ложных минированиях в Беларуси поступали из-за рубежа. Об этом заявил журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр констатировал, что пока милиции не удалось задержать злоумышленников. "С большой долей вероятности могу сообщить, что они находятся за рубежом, - сказал он. - Мы знаем, где находятся сервера". Правоохранители располагают соответствующими доказательствами.

Игорь Шуневич обратил внимание, что в Беларуси лжеминеры практически всегда задерживались. "Иностранцев, к сожалению, не смогли ни просчитать, ни задержать. Дело будущего", - добавил министр.

Правоохранители выработали алгоритм реагирования на подобные сообщения. "Объекты, которые в том числе будут задействованы на II Европейских играх, мы берем под круглосуточную охрану. Заранее проверяем их с помощью пиротехнических, саперных групп, служебных животных, специальной аппаратуры. С учетом этого, думаю, если появятся какие-то сообщения, они не внесут сумятицы в организацию спортивных мероприятий. В любом случае реагировать будем", - отметил Игорь Шуневич.-0-