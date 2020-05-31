Сильный ветер в Минске повалил деревья на авто и проезжую часть

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный ветер в Минске повалил деревья на автомобили и проезжую часть, сообщили БЕЛТА в МЧС.

За минувшие сутки, с 6.00 30 мая до 6.00 31 мая, в связи с сильным ветром порывами до 15-20 м/с в Минске в нескольких случаях потребовалась помощь спасателей для распила деревьев, упавших на автомобили, проезжую часть, тротуары, балкон жилого дома. Работники МЧС оказали помощь на улицах Сердича, Алтайская, Красина, Асаналиева, Воронянского, Богдановича, Карастояновой, Есенина, Берсона. Также дважды выезжали на демонтаж аварийных элементов конструкций здания - на улицы Аэродромную и Мястровскую.

Пострадавших нет. По прогнозам синоптиков, сильный ветер (до 20 м/с) сохранится и сегодня, 31 мая.-0-