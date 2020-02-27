Съели улики: в Гродно двое мужчин отобрали у прохожего пакет с продуктами

27 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно двое мужчин отобрали у прохожего пакет с едой и съели ее. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Случай произошел на остановке возле автовокзала. 27-летний молодой человек зашел в магазин, купил продукты и стал ждать автобуса. "На пакет и обратили внимание двое мужчин 45 и 46 лет. Они выхватили сумку и скрылись во дворах", - рассказали в милиции.

Молодой человек сообщил о произошедшем правоохранителям. Вскоре подозреваемых задержали. Правда, к тому времени они успели съесть продукты на сумму Br12. Мужчины пояснили, что хотели есть, однако денег на еду не было, поскольку оба нигде не работают. При этом они неоднократно привлекались к ответственности за правонарушения, совершенные в пьяном виде.-0-