СК: факты нарушения закона не останутся без внимания следователей

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Минской области завершено расследование уголовного дела об особо злостном хулиганстве и о незаконных действиях в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник управления Следственного комитета по Минской области Андрей Лис.

По данным следствия, 31-летний житель города Жодино вечером 7 октября по месту жительства изготовил самодельное зажигательное устройство, состоящее из смеси бензина с керосином и петард. После этого ночью 8 октября он с целью продемонстрировать пренебрежение к деятельности правоохранительных органов пришел к зданию прокуратуры города Жодино, где на крыльце поджег изготовленное устройство. В результате разлета горящей смеси из нефтепродуктов, частей бутылки и иных предметов была повреждена входная дверь и козырек над входом в задние. Действиями мужчины прокуратуре Минской области причинен ущерб на сумму более Br1,5 тыс.

"По делу проведен комплекс следственных действий: допрошены обвиняемый, свидетели, осмотрено места происшествия, а также записи камер видеонаблюдения, - рассказал Андрей Лис. - При осмотре мобильного телефона обвиняемого установлено наличие там файлов радикальной направленности".

В ходе проверки показаний на месте и следственного эксперимента мужчина продемонстрировал процесс изготовления и использования зажигательного устройства. К материалам уголовного дела приобщены заключения 14 экспертных исследований, в том числе комплексной пожарно-технической взрывотехнической экспертизы.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) и по ч.1 ст.295-3 (незаконные изготовление, хранение, перевозка и ношение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) Уголовного кодекса. Обвиняемый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и частично возместил ущерб. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование завершено, материалы дела переданы прокурору для направления в суд.

"Следственными подразделениями УСК по Минской области с августа 2020 года по февраль 2021 года возбуждено 345 уголовных дел о преступлениях, связанных с массовыми беспорядками и протестными акциями, - отметил Андрей Лис. - В основном это уголовные дела о насилии либо угрозе его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел, оскорблении представителей власти, хулиганстве".

Большинство уголовных дел, по которым установлены лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых, оперативно расследованы и переданы прокурору для направления в суд, по многим уже есть обвинительные приговоры.

"Более половины обвиняемых временно не работали и ранее привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Почти 40% - ранее судимы, - охарактеризовал фигурантов уголовных дел начальник областного управления Следственного комитета. - Более 50 дел возбуждено следователями центрального региона по факту оскорбления представителей власти. Обвиняемые, прячась за щитом мнимой анонимности, использовали глобальную сеть интернет не как возможность обмена информацией, мнениями и точкой зрения, а как площадку для травли и оскорблений".

Так, в январе передано прокурору для направления в суд уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Минского района. Он через социальную сеть Instagram и мессенджер Telegram направлял сообщения с угрозами применения насилия и оскорблениями в адрес сотрудников органов внутренних дел и судей. По делу установлено 11 потерпевших. Обвиняемый себя виновным признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.

"Следует напомнить, что, направляя сообщения с угрозами, оставляя призывы к массовым беспорядкам в публичных чатах, оскверняя здание циничными надписями, гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности, - подчеркнул Андрей Лис. - Подобные факты не остаются без внимания следствия центрального региона страны и получают правовую оценку. В основе любой цивилизации находятся закон и порядок, которые обеспечивались и будут обеспечиваться следственными подразделениями Минщины".-0-

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