СК: продолжается расследование уголовного дела о деятельности координационного совета

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление Следственного комитета продолжает расследование уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой по ч.3 ст.361 УК. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
"В ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав организации, именуемой координационный совет, действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - рассказали в СК.
В числе других лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет.-0-