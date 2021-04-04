Ребенок утонул в реке в Борисовском районе

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Следственный комитет поступило сообщение об утонувшем малолетнем возле деревни Житьково Борисовского района. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета.

5-летний мальчик со своей 7-летней сестрой находились на берегу реки Сха, бросали хлеб в воду. Родители отдыхали вблизи водоема. Сестра ненадолго отошла, а когда вернулась, брата на берегу уже не было. Ребенка без признаков жизни извлекли из воды ниже по течению работники РОЧС.

В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия. Для выяснения обстоятельств произошедшего устанавливаются и опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следственный комитет обращает внимание: не оставляйте маленьких детей вблизи водоемов - источника повышенной опасности. Берегите детей!-0-