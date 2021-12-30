СК проводит проверку по факту трагедии с утонувшими мальчиками в Полоцком районе

30 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Двое детей утонули в Полоцком районе, по данному факту Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по области Оксана Лазько.

По версии следствия, днем 29 декабря дети праздновали день рождения своего друга в одной из деревень в Полоцком районе. Около 16.00 они пошли кататься на горку возле реки. Именинник - 10-летний мальчик - решил проверить толщину льда на реке. Подойдя к краю полыньи, он провалился в воду. Его 12-летний друг пытался ему помочь выбраться, однако также оказался в воде. Находившаяся на берегу девочка позвала на помощь своего брата. Он пытался помочь, но, проплыв по полынье около 500 метров, дети ушли под воду. Очевидцы позвонили в МЧС.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Опрошены очевидцы и родственники детей. Поиском тел несовершеннолетних занимаются спасатели и ОСВОД.-0-