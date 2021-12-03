СК раскрыл подробности преступной деятельности организации "Супраціў"

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по городу Минску по материалам ГУБОПиК МВД возбуждено уголовное дело по факту участия в организации, созданной для осуществления террористической деятельности, и совершения акта терроризма в отношении сотрудника прокуратуры. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

В мае 2021 года создана неформальная организация "Супраціў", целями деятельности которой являются объединение радикально настроенных граждан для последующего их склонения к участию в массовых беспорядках, сопряженных с силовым противодействием правоохранителям и совершению актов терроризма; насильственное изменение конституционного строя республики; дискредитация органов государственной власти; устрашение населения и дестабилизация общественного порядка.

"Организация сформирована в результате объединения инициатив экстремистской направленности "Кибер-партизаны", "Дружины Народной Самообороны - ДНС" и "Буслы ляцяць". Инструментами функционирования организации в том числе являются Telegram-каналы и чаты вышеуказанных инициатив, общение в которых осуществляется с элементами конспирации для сохранения анонимности подписчиков. Информационная продукция, тиражируемая Telegram-каналами, в установленном законом порядке признана экстремисткой, а группа граждан, состоящих в них, - экстремистским формированием", - рассказали в СК.

На подконтрольных руководителям организации "Супраціў" ресурсах публикуются материалы экстремистского характера, ведутся детальные проработка и планирование акций террористической направленности, вербовка лиц для их реализации. Лидерами организации для эффективной реализации общего замысла разделены обязанности между администраторами входящих в нее инициатив.

По заявлению генерального прокурора Верховным судом неформальная организация "Супраціў" с входящими в нее инициативами признана террористической, а ее деятельность запрещена на территории Республики Беларусь.

В апреле текущего года неизвестные бросили камень в окно квартиры, где проживает сотрудник прокуратуры города Минска с малолетним ребенком. После чего скрылись с места происшествия в неизвестном направлении. В результате преступных действий жизнь и здоровье сотрудника прокуратуры и членов его семьи были поставлены в опасность. В комнате работал телевизор и были подняты рольшторы, что хорошо было видно с улицы, поскольку квартира находится на первом этаже. Указанные факты свидетельствуют о том, что злоумышленники понимали, что в квартире есть люди. Незадолго до произошедшего адрес, контактные данные, должность и место работы сотрудника были размещены в одном из экстремистских Telegram-каналов.

Следователями в тесном взаимодействии с ГУБОПиК МВД установлена и задержана группа граждан, причастных к совершению указанного преступления. Ими оказались активные участники закрытого чата, являющегося структурным подразделением инициативы "Буслы ляцяць", мужчины 43 и 36 лет. Фигуранты ранее не судимы, один из них индивидуальный предприниматель в сфере строительства, второй - инженер. Следствием установлено, что минчане вступили в закрытый чат еще осенью 2020 года.

В настоящий момент действия двух фигурантов квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Беларуси: ч.1 ст.359 (акт терроризма в отношении государственного деятеля), ч.2 ст.290-4 (участие в организации, созданной для осуществления террористической деятельности).

К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовных дел продолжается. Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности фигурантов, а также участники преступных инициатив. -0-