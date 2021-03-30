СК: средний возраст обвиняемых по уголовным делам об экстремизме от 25 до 33 лет

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прошлогодний опыт показал необходимость пересмотра подходов к организации раскрытия и расследования уголовных дел экстремистской направленности. Об этом рассказал корреспонденту БЕЛТА начальник управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования Следственного комитета Алексей Бородько.

"Существенный рост преступлений, связанных с экстремистскими и деструктивными проявлениями на фоне произошедших в стране общественно-политических событий во второй половине прошлого года, стал профессиональным вызовом для Следственного комитета и всей правоохранительной системы, - отметил он. - Впервые следователи столкнулись с таким масштабом преступлений этой категории наряду с беспрецедентным информационным давлением и противодействием расследованию. Это потребовало пересмотра подходов к организации раскрытия и расследования таких преступлений при сохранении качества и оперативности реагирования на все иные правонарушения".

По словам Алексея Бородько, в прошлом году к уголовной ответственности по направленным в суд делам привлечено более 350 лиц, две трети из которых признали свою вину полностью или частично. Средний возраст обвиняемых составлял от 25 до 33 лет, почти половина из них нигде не работала и не училась. На данный момент СК расследованы и переданы прокурорам для направления в суд уголовные дела о более чем 700 преступлениях, связанных с экстремизмом. Активно принимаются меры по идентификации всех лиц, участвовавших в массовых беспорядках и других противоправных деяниях, особенно по установлению их организаторов и координаторов.

"С учетом накопленного опыта нами обновлена методическая база, даны рекомендации по оперативному установлению и привлечению виновных в экстремизме к ответственности, - подчеркнул начальник управления. - Прошедший недавно в Минске круглый стол с участием белорусских правоохранителей и представителей Следственного комитета России также стал хорошей площадкой для продуктивного обмена мнениями, обсуждения вопросов использования передовых криминалистических средств и методов расследования экстремизма, квалификации таких деяний и их финансирования". -0-