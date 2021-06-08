СК устанавливает обстоятельства гибели ребенка в Гомельском районе

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка в Гомельском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

"7 июня поступило сообщение о смертельном травмировании 9-летнего мальчика. Установлено, что ребенок находился по месту жительства с бабушкой. В какой-то момент пенсионерка услышала подозрительный глухой звук, а выйдя на балкон обнаружила, что внук находится под балконом на улице. В результате падения с высоты 9-го этажа ребенок получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью", - рассказала Юлия Гончарова.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Гомельской области проведен осмотр места происшествия, опрошены соседи и родственники погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти малолетнего.

По данному факту Гомельским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. -0-