СК устанавливает обстоятельства смертельного травмирования 18-летнего парня в Минске

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования 18-летнего парня в Минске, сообщили БЕЛТА в столичном управлении Следственного комитета.

"По данным следствия, 26 мая текущего года около 1 часа 45 минут с признаками падения с высоты у дома на ул. К.Туровского было обнаружено тело 18-летнего минчанина. Cледственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская и посмертная психолого-психиатрическая экспертизы, производство которых поручено специалистам ГКСЭ. По результатам экспертных исследований концентрация алкоголя в крови молодого человека составила 2,4 промилле", - рассказали в УСК.

Первомайским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета по этому факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Изучается содержимое мобильного телефона погибшего, опрашиваются очевидцы, изымаются записи камер видеонаблюдения. Следователями будет устанавливаться возможность доступа иных лиц к учетным записям погибшего.

"Следует отметить, что юноша являлся подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по факту массовых беспорядков, произошедших в столице в прошлом году. Все следственные действия с его участием проводились исключительно с соблюдением норм действующего законодательства и в присутствии защитника", - добавили в УСК по Минску.-0-