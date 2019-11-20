СК устанавливает обстоятельства смерти военнослужащего в Мозырском погранотряде

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственной комитет устанавливает причины и обстоятельства смерти военнослужащего срочной службы в Мозырском пограничном отряде. Тело молодого человека с признаками суицида было обнаружено 20 ноября в 2.00, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

В Госпогранкомитете рассказали, что ефрейтор срочной службы, 1999 года рождения, был призван в органы пограничной службы в ноябре 2018 года. Характеризовался положительно. Имел поощрения от командования части, в том числе благодарность за разумную инициативу и усердия, проявленные при несении службы, решительные действия по обнаружению и задержанию нарушителя границы, а также высокие показатели по службе за третий квартал 2019 года. После срочной военной службы планировал остаться на военную службу по контракту. "В ноябре текущего года прибыл из основного отпуска, который проводил дома", - отметили в ГПК.

Командование Госпогранкомитета выражает соболезнования родным и близким военнослужащего.-0-