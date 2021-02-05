СК: установлены неоднократные факты финансирования незаконных массовых мероприятий

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по городу Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории столицы в прошлом году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник УСК Сергей Паско.

В ходе расследования установлены неоднократные факты финансирования незаконных массовых мероприятий, в том числе путем оплаты сторонними организациями и физическими лицами штрафов за лиц, привлеченных к административной ответственности в связи с их участием в несанкционированных массовых мероприятиях.

"В результате указанной деятельности лица, в отношении которых применено административное взыскание в виде штрафа, фактически ответственность не несут. Стоит отметить, что принцип индивидуальной ответственности, предусмотренный административным правом, означает необходимость исполнения наказания непосредственно лицом, которое привлечено к ответственности. В ином случае значение института личной ответственности полностью нивелируется", - рассказал Сергей Паско.

По его словам, следствие выявило значительное количество фактов оплаты штрафов сторонними организациями и физическими лицами за виновных лиц. На эти средства Следственным комитетом с санкции прокурора наложен арест. Перед заинтересованными ведомствами инициировано проведение процессуальных действий по взысканию денежных средств непосредственно с правонарушителей.-0-

Сергей Паско. Фото СК