СК: установлены представители организации "Революционное действие", разжигающие социальную вражду

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД установлены представители организации "Революционное действие", разжигающие социальную вражду. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, 29-летние Роман Халилов и Евгений Журавский не позднее 29 сентября текущего года совместно с другими участниками преступной организации, находясь около посольства Беларуси в Республике Польша, демонстрировали различные материалы, содержащие информацию, поддерживающую действия лица, совершившего убийство сотрудника КГБ, и сведения, заведомо направленные на разжигание социальной розни и вражды, а также героизирующие террористическую деятельность", - рассказали в СК.

Свои противоправные действия они запечатлели на фото и видео, а после разместили их вместе с другими материалами на различных интернет-ресурсах, в том числе посредством деструктивных Telegram-каналов, и на администируемом участниками анархистского движения сайте.

По информации ГУБОПиК МВД, указанные лица как минимум с 2017 года являлись активными участниками анархистского движения. Фигуранты призывали к свержению всех институтов государственного управления, участвовали в протестных акциях, администрировали Telergam-каналы соответствующего содержания. Ранее за противоправные действия мужчины неоднократно привлекались к административной ответственности, в том числе за мелкие хулиганства, хищения, участие в несанкционированных акциях.

Один из них, уроженец Грузии, зарегистрированный в Витебской области, через социальные сети, постоянно меняя аккаунты и никнеймы, занимался вербовкой сторонников анархистского движения из числа молодежи 16-20 лет. А его ровесник, уроженец Брестчины, высказывал пожелания, чтобы в пандемию от COVID-19 умерли как можно больше человек и можно было обвинить в этом власти. В связи с имеющимся заболеванием проходил обследование в психдиспансере. Оба проживали на съемных квартирах в Минске, затем покинули пределы Беларуси.

В настоящий момент в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 (действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признакам иной социальной принадлежности) Уголовного кодекса. В ближайшее время они будут объявлены в розыск.

Продолжается установление иных лиц, причастных к совершению преступных действий.-0-