СК установлены случаи вымогательства денег у предпринимателей под угрозой насилия

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по городу Минску расследуется уголовное дело о вымогательстве. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"В августе директору одной из столичных турфирм пришло СМС-сообщение от неизвестных с требованием перечислить деньги "политзаключенным и бастующим" под угрозой применения насилия в отношении него и его близких родственников. Изначально 29-летний мужчина не придал этому значения, но спустя время похожее сообщение поступило вновь, и он обратился в милицию", - рассказали в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.208 (вымогательство) Уголовного кодекса. В настоящий момент сотрудниками милиции устанавливается личность отправителя сообщений. По аналогичным фактам проводятся проверки и в других регионах страны.

"Напоминаем, что многие граждане, участвующие в массовых беспорядках, - безработные и ранее судимые. Перечисляя им деньги, вы спонсируете проведение акций протеста, проходящих в нарушение действующего законодательства. А направленные деньги зачастую и вовсе остаются в карманах мошенников и вымогателей", - добавили в ведомстве.-0-