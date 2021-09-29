СК: в отношении Цепкало возбуждено уголовное дело за призывы к действиям, причиняющим вред нацбезопасности

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении фигуранта коррупционного дела Валерия Цепкало возбуждено еще одно уголовное дело - за призывы к действиям, причиняющим вред национальной безопасности, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"СК расследует уголовное дело об убийстве сотрудника КГБ в связи с осуществлением им служебной деятельности. Эта страшная трагедия шокировала население страны, принимая во внимание тот факт, что офицер участвовал в специальных мероприятиях по отработке лиц, причастных к террористической деятельности. После появления информации о трагедии в сети Интернет различные деструктивно настроенные лица, находящиеся за пределами Беларуси, стали призывать к насилию в отношении правоохранителей и даже к убийствам. Схожая ситуация имела место после гибели экипажа самолета в Барановичах", - рассказали в комитете.

"Находящийся за пределами Беларуси Валерий Цепкало 29 сентября разместил в интернете видеозапись, в которой назвал убийство сотрудника КГБ "примером того, как надо бороться" для всех жителей Беларуси, публично призвал к вооруженному захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, а также совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности", - добавили в СК.

По данному факту главным управлением по расследованию организованной преступности и коррупции Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности ) Уголовного кодекса. СК обращает внимание граждан, что за подобного рода деяния предусмотрена уголовная ответственность. Виновные лица устанавливаются, их действиям будет дана принципиальная правовая оценка.

"Вышеуказанное уголовное дело соединено производством с делом о коррупции, фигурантом которого также является Валерий Цепкало, находящийся в розыске", - подчеркнули в СК.-0-