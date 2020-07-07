СК возбудил уголовное дело по факту наезда на 5-летнего мальчика в Молодечненском районе

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту наезда на ребенка в Молодечненском районе, сообщили БЕЛТА в СК.

Инцидент произошел 4 июля в деревне Носилово. Водитель Volkswagen наехал на пятилетнего мальчика, находившегося у края проезжей части. После этого водитель отвез ребенка в больницу. Установлено, что малолетний находился на улице с бабушкой, которая на противоположной стороне дороги разговаривала с соседями.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.

Следователи обращают внимание взрослых на то, что необходимо постоянно следить за детьми, особенно вблизи проезжей части. В силу возраста они не могут оценить и предвидеть опасность от проезжающих мимо автомобилей, а водителям необходимо быть бдительным и помнить, что поведение ребенка на дороге непредсказуемо.-0-