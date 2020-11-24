СК выявил очередной фейк в отношении милиционера

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24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет выявил фейк по поводу поджога дачи сотрудника милиции в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.
"Вчера в деструктивных Telegram-каналах появилась информация о том, что в Гродненском районе горела дача сотрудника одного из территориальных РОВД Гродно. В настоящее время установлено, что сообщений о пожаре в деревне Грандичи не поступало. К сожалению, фейкам у нас верят, ведь подавляющее большинство пользователей не могут отфильтровать информационный мусор", - рассказала Мария Трушинская.-0-