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26 августа 2021, 16:51

СК завершил проверку по заявлениям лиц, содержавшихся в ЦИП и ИВС ГУВД Мингорисполкома

Фото из архива
Фото из архива
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет завершил проверку серии обращений граждан с заявлениями о якобы имевших место неправомерных действиях сотрудников органов внутренних дел в связи с их задержанием в местах массовых беспорядков, помещением и содержанием в ИВС и ЦИП ГУВД Мингорисполкома, сообщили БЕЛТА в СК.

В ходе проверки тщательно изучены доводы всех обратившихся, проведены судебные медицинские и иные криминалистические экспертизы, изучены документы с мест изоляции правонарушителей, опрошены очевидцы. Установлен управляемый характер подачи обращений от лиц, получивших телесные повреждения во время пресечения правоохранителями массовых беспорядков, а также при задержании нарушителей, их доставлении, содержании в местах изоляции и при пресечении противоправного поведения, преодоления сопротивления и дальнейшего неповиновения.

"Собранные доказательства, в том числе видеозаписи МВД, позволяют констатировать применение со стороны сотрудников физической силы и специальных средств при пресечении правонарушений в соответствии с требованиями закона "Об органах внутренних дел" и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь. Избранные сотрудниками правоохранительных органов средства и способы были соразмерны, применялись с намерением причинения наименьшего вреда в складывающейся обстановке. Распространенные отдельными, в последующем признанными экстремистскими, Telegram-каналами заявления о якобы имевших место превышениях служебных полномочий, выразившихся в пытках, сексуальных издевательствах, своего объективного подтверждения не нашли, в том числе это следует и из пояснений самих заявителей", - отметили в комитете.

По данным СК, в ЦИП и ИВС ГУВД Мингорисполкома с 9 по 15 августа прошлого года было доставлено более 2 тыс. задержанных, при этом численность сотрудников ЦИП и ИВС составляла около 50 человек. Из общего количества задержанных с заявлениями о проведении проверки по фактам якобы имевших место противоправных действий со стороны сотрудников органов внутренних дел обратились 680 человек.

"Подавляющее большинство заявителей - граждане в возрасте до 30 лет, неработающие, индивидуальные предприниматели и студенты. Часть из них ранее привлекалась к административной и уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления. Кроме того, в ходе проведения проверки установлены десятки лиц, которые намеренно и осознанно нарушали общественный порядок, создавая все условия для применения к ним сотрудниками физической силы и специальных средств. Цель таких действий - последующий выезд для постоянного проживания в страны Евросоюза после обращения с заявлением. Задокументированный факт обращения использовался как фиктивный инструмент для получения "политического убежища" в других странах, - рассказали в СК. - Многие из задержанных доставлялись в ЦИП и ИВС с телесными повреждениями, полученными в местах проведения несанкционированных массовых мероприятий и массовых беспорядков. Всем лицам, нуждавшимся в медицинской помощи, она была оказана бригадами скорой, а также врачами ЦИП и ИВС ГУВД Мингорисполкома. По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела".-0-
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