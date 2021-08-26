Васильев: заявления о насилии со стороны правоохранителей подтверждения не нашли

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распространенные теперь уже экстремистскими Telegram-каналами заявления о якобы превышениях служебных полномочий, пытках, сексуальных издевательствах подтверждения не нашли. Об этом газете "СБ. Беларусь сегодня" рассказал заместитель председателя Следственного комитета Анатолий Васильев, комментируя отказ в возбуждении уголовного дела по заявлениям лиц, содержавшихся в ЦИП и ИВС ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
В подразделения Следственного комитета с 9 августа 2020 года поступило почти 5 тыс. обращений и сообщений якобы о насилии со стороны милиции. Только в Минске - более 3,6 тыс.
"По каждому обращению проводилась тщательная проверка. Изучены доводы заявителей, проведены судебные медицинские и иные криминалистические экспертизы, изучены документы мест изоляции правонарушителей, опрошены очевидцы. В результате по всем материалам приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Также замечу, что установлен управляемый характер подачи таких обращений, - отметил Анатолий Васильев. - Приняты все предусмотренные законом меры, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств причинения телесных повреждений, правомерности применения силы и спецсредств. Проделана серьезная аналитическая работа, изучено большое количество видеоматериалов, документации. По каждому заявлению о причинении телесных повреждений требовалось проведение судмедэкспертиз, а это в том числе - истребование медицинских документов. Необходимо было опросить множество людей, которые могли подтвердить либо опровергнуть доводы заявителей".
По словам заместителя председателя СК, проверки проводились и решения об отказе в возбуждении уголовного дела принимались под пристальным ведомственным контролем и прокурорским надзором.
"Комплексный анализ показал, что подавляющее количество заявлений - часть активного информационного противодействия, направленного на дискредитацию правоохранителей, их деморализацию и разобщение. Задайтесь теперь вопросом: что это тогда было, если не составляющая одной из техник цветных революций", - сказал Анатолий Васильев.
Для усмирения буйных, предотвращения опасных поступков и применялись определенные меры воздействия. "В частности, требование принять положение тела, препятствующее совершению активных действий, - стойка на коленях с упором на локтевые суставы и голову. В случае неповиновения законным требованиям и совершения запрещенных действий к задержанным применялось специальное средство - палка резиновая. При этом удары наносились исключительно в область мягких тканей, чтобы минимизировать вред их жизни и здоровью. Личное имущество по мере разбирательств, установления личности возвращалось гражданам после освобождения из ИВС и ЦИП", - детализировали в СК.
"Собранные доказательства, в том числе видеозаписи МВД, позволяют констатировать соответствие с требованиями закона применение со стороны сотрудников физической силы и специальных средств при пресечении правонарушений. Распространенные теперь уже экстремистскими Telegram-каналами заявления о якобы превышениях служебных полномочий, пытках, сексуальных издевательствах подтверждения не нашли", - сообщил заместитель председателя Следственного комитета.
Проведенные центральным аппаратом и региональными управлениями СК проверки показали, что вымыслом оказались и сообщения о якобы массовых безвестных исчезновениях граждан.
"С августа прошлого года Беларусь подверглась беспрецедентным гибридным атакам с целью свержения законной власти и изменения конституционного строя. Причем направленные на это действия начались задолго до выборов, а продолжаются до сих пор. Как теперь установлено, эти деяния инспирированы при участии и под кураторством лиц из иностранных государств. В преступную и иную противоправную деятельность, в том числе за счет массированной и необъективной подачи информации, вовлечены также и лица, многие из которых никогда не вели общественную и политическую деятельность, не имели определенных политических предпочтений и активной гражданской позиции, а также не вступали в конфликты с законом", - резюмировал Анатолий Васильев. -0-
В подразделения Следственного комитета с 9 августа 2020 года поступило почти 5 тыс. обращений и сообщений якобы о насилии со стороны милиции. Только в Минске - более 3,6 тыс.
"По каждому обращению проводилась тщательная проверка. Изучены доводы заявителей, проведены судебные медицинские и иные криминалистические экспертизы, изучены документы мест изоляции правонарушителей, опрошены очевидцы. В результате по всем материалам приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Также замечу, что установлен управляемый характер подачи таких обращений, - отметил Анатолий Васильев. - Приняты все предусмотренные законом меры, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств причинения телесных повреждений, правомерности применения силы и спецсредств. Проделана серьезная аналитическая работа, изучено большое количество видеоматериалов, документации. По каждому заявлению о причинении телесных повреждений требовалось проведение судмедэкспертиз, а это в том числе - истребование медицинских документов. Необходимо было опросить множество людей, которые могли подтвердить либо опровергнуть доводы заявителей".
По словам заместителя председателя СК, проверки проводились и решения об отказе в возбуждении уголовного дела принимались под пристальным ведомственным контролем и прокурорским надзором.
"Комплексный анализ показал, что подавляющее количество заявлений - часть активного информационного противодействия, направленного на дискредитацию правоохранителей, их деморализацию и разобщение. Задайтесь теперь вопросом: что это тогда было, если не составляющая одной из техник цветных революций", - сказал Анатолий Васильев.
Для усмирения буйных, предотвращения опасных поступков и применялись определенные меры воздействия. "В частности, требование принять положение тела, препятствующее совершению активных действий, - стойка на коленях с упором на локтевые суставы и голову. В случае неповиновения законным требованиям и совершения запрещенных действий к задержанным применялось специальное средство - палка резиновая. При этом удары наносились исключительно в область мягких тканей, чтобы минимизировать вред их жизни и здоровью. Личное имущество по мере разбирательств, установления личности возвращалось гражданам после освобождения из ИВС и ЦИП", - детализировали в СК.
"Собранные доказательства, в том числе видеозаписи МВД, позволяют констатировать соответствие с требованиями закона применение со стороны сотрудников физической силы и специальных средств при пресечении правонарушений. Распространенные теперь уже экстремистскими Telegram-каналами заявления о якобы превышениях служебных полномочий, пытках, сексуальных издевательствах подтверждения не нашли", - сообщил заместитель председателя Следственного комитета.
Проведенные центральным аппаратом и региональными управлениями СК проверки показали, что вымыслом оказались и сообщения о якобы массовых безвестных исчезновениях граждан.
"С августа прошлого года Беларусь подверглась беспрецедентным гибридным атакам с целью свержения законной власти и изменения конституционного строя. Причем направленные на это действия начались задолго до выборов, а продолжаются до сих пор. Как теперь установлено, эти деяния инспирированы при участии и под кураторством лиц из иностранных государств. В преступную и иную противоправную деятельность, в том числе за счет массированной и необъективной подачи информации, вовлечены также и лица, многие из которых никогда не вели общественную и политическую деятельность, не имели определенных политических предпочтений и активной гражданской позиции, а также не вступали в конфликты с законом", - резюмировал Анатолий Васильев. -0-