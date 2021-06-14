СК завершил расследование дела о гибели рабочего в Барановичах

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета установлены обстоятельства происшествия, в результате которого погиб рабочий, сообщили БЕЛТА в СК.

Следствием установлено, что 23 апреля 2020 года 50-летний электрослесарь при выполнении работ по демонтажу оборудования был поражен техническим электричеством. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

"По информации, полученной в ходе следствия, мастер электрического цеха поручил бригаде из трех человек проведение строительных работ с повышенной опасностью. Задание по демонтажу оборудования сам мастер получил от начальника электрического цеха, который в нарушение требований технических документов по эксплуатации оборудования и нормативных актов по охране труда распорядился направить бригаду для демонтажа ячеек. При этом члены бригады не были обучены данному виду работ, не прошли проверку знаний и первичный инструктаж по охране труда. К выполнению работ бригада приступила, не убедившись в отсутствии электрического напряжения на участке работы. Мастер не выбывал с бригадой на участок", - рассказали в ведомстве.

Начальник и мастер электрического цеха вину в совершении преступления не признали. Следователями допрошены обвиняемые, родственники погибшего и свидетели, проведены осмотры места происшествия, документов и предметов. Заключения судебно-медицинских и комиссионной технической экспертиз проанализированы и приобщены к материалам уголовного дела.

Действия начальника электрического цеха квалифицированы по ч.2 ст.428 (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека), а мастера электрического цеха - по ч.2 ст.303 (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. К обоим обвиняемым применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-