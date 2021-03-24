СК завершил расследование дела о насилии в отношении милиционеров в Витебске

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебским городским отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о насилии и угрозе применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел, сообщает БЕЛТА со ссылкой на СК.

По данным следствия, ночью 3 января этого года в милицию поступило сообщение от жительницы Витебска о том, что соседи громко слушают музыку, ругаются, шумят и тем самым мешают отдыхать. По указанному заявительницей адресу прибыли сотрудники милиции. Дверь квартиры, в которой было шумно, открыл ее 24-летний собственник. В ходе разговора с правоохранителями он стал вести себя вызывающе, выкрикивать в адрес правоохранителей нецензурные выражения, угрожать им.

"Когда сотрудник милиции пресекал совершение 24-летним мужчиной административных правонарушений, последний оказал ему сопротивление. Он и два его друга, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, начали хватать милиционеров за форменное обмундирование, оттаскивая в сторону, пытались повалить на пол, после чего нанесли им руками и ногами не менее 12 травмирующих воздействий", - рассказали в ведомстве.

Через некоторое время названные трое мужчин и девушка были доставлены в отдел милиции. "Следователи допросили потерпевших, свидетелей и обвиняемых, провели очные ставки. Специалистами Государственного комитета судебных экспертиз проведен ряд исследований, заключения которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Видеозапись и фотография, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрены, признаны вещественными доказательствами и также приобщены к материалам уголовного дела. По результатам расследования всем мужчинам предъявлено обвинение по ст.364 (насилие, угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в СК.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-