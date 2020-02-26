СК завершил расследование дела об убийстве 19-летней девушки в Минске

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минску завершило расследование уголовного дела об убийстве 19-летней девушки. По выводам следствия, мотивом стало желание 21-летнего минчанина скрыть изнасилование: он испугался, что потерпевшая обратится в милицию. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК Екатерина Гарлинская.

Действия молодого человека следствие квалифицировало по ч.1 ст.166 УК (изнасилование), п. 6, 8 ч.2 ст.139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление). "К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд", - проинформировала Екатерина Гарлинская.

Она отметила, что следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции и экспертами провели кропотливую работу по воссозданию обстановки совершения преступлений, а также по сбору доказательств. "Согласно выводам экспертов, обвиняемый в момент совершения противоправных действий каким-либо психическим расстройством не страдал, мог сознавать фактический характер, общественную опасность и значение своих действий и руководить ими", - добавила официальный представитель УСК.

По данным следствия, убийство произошло в квартире на ул.Седых в Минске в период с 9 по 11 августа 2019 года. Минчанин в состоянии алкогольного опьянения причинил множественные телесные повреждения своей 19-летней знакомой, от которых она скончалась на месте происшествия. Во время расследования мужчина давал противоречивые показания, убеждал следователей, что убил из-за долгов. За несколько недель до случившегося девушку с парнем познакомил их общий друг. Она приехала в столицу на учебу, он предложил не снимать квартиру и пожить у него без каких-либо обязательств.-0-