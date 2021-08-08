СК завершил расследование по делу мошенника-игромана: 46 эпизодов и более Br700 тыс. ущерба

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по городу Минску завершило расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении 55-летнего уроженца Витебской области, чью противоправную деятельность выявили сотрудники Советского РУВД столицы, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

С февраля 2019 года по январь 2021-го обвиняемый путем обмана и злоупотребления доверием завладел деньгами и имуществом на сумму более Br700 тыс., принадлежащим 25 гражданам, 3 лизинговым компаниям и 2 организациям, занимающимся бизнесом в сфере проката.

Свою преступную деятельность фигурант построил по принципу финансовой пирамиды и использовал несколько схем. По данным следствия, в феврале 2019 года мужчина заключил договоры купли-продажи и финансовой аренды с одной из лизинговых компаний столицы, предметом которых являлся его собственный автомобиль Suzuki стоимостью более Br7 тыс. "Не намереваясь выполнять в полном объеме принятые на себя обязательства, он продал автомобиль по заниженной цене третьим лицам и после получения средств посетил игорное заведение", - рассказали в СК.

В некоторых случаях мужчина находил объявления на различных интернет-площадках о сдаче в аренду автомобилей. Затем связывался с потенциальными арендодателями, в качестве которых выступали индивидуальные предприниматели и организации, и договаривался о встрече. Обвиняемый заключал договор аренды и получал автомобиль. Все действия он совершал от своего имени и использовал свои паспортные данные. В установленный договором срок транспортные средства фигурант не возвращал. Арендодатели обращались в правоохранительные органы. Согласно материалам уголовного дела автомобили он также сбывал по заниженным ценам без переоформления.

У следователей имеются данные, что проданные автомобили оказывались в том числе и на территории России. Благодаря сотрудничеству правоохранителей двух стран, мониторингу многочисленных камер видеонаблюдения и баз данных установлено местонахождение и возвращено владельцам 5 автомобилей.

Кроме того, еще 13 женщин обвиняемый убедил приобрести в рассрочку различные товары, в том числе мобильные телефоны, телевизоры, стиральную машину и холодильник. При этом убеждал потерпевших, что технику он сможет выгодно перепродать за пределами столичного региона. На самом деле фигурант сбывал ее через объявления на различных интернет-площадках по цене значительно ниже рыночной.

Еще ряд мошеннических действий был связан с получением денежных средств в долг под различными предлогами. В большинстве случаев фигурант сообщал гражданам заведомо ложные сведения об осуществлении им высокодоходной деятельности, в том числе в сфере торговли. Полученные незаконным способом деньги он тратил в игорных заведениях.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 (мошенничество в особо крупном размере) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-