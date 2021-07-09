СК завершил расследование уголовного дела о ДТП в Гродно с гибелью двух человек

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гродненской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, которое унесло жизни двух человек. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

По данным следствия, утром 16 мая 18-летний водитель автомобиля Ford, скрываясь от преследования сотрудниками ГАИ, двигался по ул.Асфальтной в Гродно. При осуществлении обгона на скорости около 150 км/ч он не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате ДТП пассажиру причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался на месте. Водитель легкового автомобиля, не приходя в сознание, умер в больнице через несколько дней.

"Следователем проведен осмотр места происшествия с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области, зафиксирована следовая картина. Назначен ряд экспертных исследований, заключения которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего. В ходе расследования уголовного дела установлено, что молодой человек находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и ехал с превышением скоростного режима более чем на 100 км/ч. Согласно заключению эксперта в крови водителя автомобиля обнаружен этанол в концентрации 1,85 промилле", - рассказали в ведомстве.

При изучении личности подозреваемого установлено, что молодой человек в марте 2021 года был лишен права управления транспортными средствами за ранее совершенное ДТП.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

По результатам расследования уголовное дело прекращено на основании п.7 ст.29 (за смертью виновного лица) УК.-0-