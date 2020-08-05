5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скончался работник Светлогорского ЦКК, получивший ожоги при ремонте трубопровода, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал концерна "Беллесбумпром".

"Концерн "Беллесбумпром" выражает глубокую скорбь и сожаление в связи с кончиной Алексея Сосновского - электросварщика ОАО "Светлогорский ЦКК", пострадавшего от несчастного случая во время проведения ремонтных работ трубопровода. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего в связи с невосполнимой утратой родного человека. Светлогорский ЦКК оказывает всяческое содействие в организации похорон", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 30 июля два работника Светлогорского ЦКК получили термические ожоги, когда ремонтировали трубопровод.-0-

Два работника Светлогорского ЦКК получили ожоги при ремонте трубопровода По предварительным данным, 30 июля два работника ОАО "Светлогорский ЦКК" получили термические ожоги водой с примесью древесной щепы, когда ремонтировали прорыв сварочного шва трубопровода.