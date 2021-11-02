Следователи ищут очевидцев аварии с перевернувшимся BMW в Гродно

2 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гродненской области продолжается расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал 32-летний пассажир. Устанавливаются и очевидцы аварии, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Авария произошла ночью 19 сентября на улице Горновых в областном центре. BMW Х5 двигался от Старого моста. 37-летний водитель не учел дорожные условия и выбрал неверную скорость. Автомобиль занесло, затем он перевернулся. 32-летний пассажир BMW получил тяжкие телесные повреждения.

Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Гродненской области, сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, допрошен подозреваемый, потерпевший, свидетели, назначен ряд экспертных исследований.

"Установлено, что непосредственно перед въездом на мост BMW опередил двигавшийся в попутном направлении по правой полосе движения автомобиль Volkswagen Touareg серебристого или белого цвета, за рулем которого была женщина. Также в салоне этой машины находился пассажир", - рассказала Инна Позняк.

В момент ДТП автомобиль Volkswagen находился в непосредственной близости от места аварии. Следствие полагает, что водитель и пассажир машины были очевидцами.

Следователи обращаются к гражданам, которые располагают какой-либо информацией о случившемся, в том числе записями с видеорегистраторов, с просьбой сообщить об обстоятельствах произошедшего в УСК по Гродненской области по телефонам (80152) 72-40-40, (80152) 72-41-05 и (8033) 621-15-35 либо по номеру 102.-0-