Следователи ищут очевидцев ДТП с участием пешехода в Гродно

26 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи ищут очевидцев аварии с участием пешехода в Гродно. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.
Авария произошла ночью 6 декабря 2020 года около 00.20. Автомобиль Proton под управлением 35-летнего водителя сбил пешехода. 56-летний мужчина пересекал дорогу по переходу. С тяжелыми травмами его госпитализировали.
В отношении водителя возбудили уголовное дело.
"Во время расследования дела получена информация, что за автомобилем Proton ехала машина такси. Ее водитель не установлен", - сообщили в СК.
Следователи просят водителя, ставшего свидетелем ДТП, а также тех, кто располагает записями с видеорегистратора, сообщить об обстоятельствах произошедшего в УСК по Гродненской области. Сделать это можно по телефонам (80152) 72-40-40 или (8033) 621-15-35.-0-