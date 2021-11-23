Следователи Минского района устанавливают очевидцев смертельного ДТП

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи Минского района устанавливают очевидцев ДТП, в котором погиб пешеход, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Минский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело, возбужденное по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. По данным следствия, 21 ноября не позднее 17.30 неустановленный водитель управлял транспортным средством и, двигаясь по 15-му км автодороги Заславль - Петришки - Радошковичи, вблизи деревни Кисели сбил 68-летнего пешехода, находившегося на проезжей части автодороги. После этого водитель скрылся.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. Световозвращающими элементами он обозначен не был. Проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертных исследований. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, в том числе обладают записями видеорегистраторов, обратиться в Минский районный отдел Следственного комитета по адресу: Минск, ул.Скрыганова, 4, или по телефонам (017) 302-54-69, (029) 502-67-42. Погибший был одет в черную болоневую куртку с капюшоном, светло-серую байку и синие джинсы.

Следователи напоминают, что в темное время суток, а также при неблагоприятных погодных или метеорологических условиях пешеходы могут быть незаметны на дороге. В связи с этим водители при подъезде к пешеходному переходу обязаны двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу другим участникам движения, а пешеходам рекомендуется в темное время суток обозначить себя световозвращающими элементами.-0-