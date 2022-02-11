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11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи осматривают место гибели рабочего в Минске, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Фиксируется следовая картина, допрашиваются свидетели, изымается техническая документация, назначены экспертные исследования.
По данным следствия, сегодня на строительном объекте (станция метро "Неморшанский сад") на улице Кижеватова в Минске при выполнении работ произошел обвал грунта. Под землей оказался рабочий. В результате произошедшего мужчина скончался.
На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.303 УК (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Проводится расследование.-0-