Следователи проводят проверку по факту ЧП в здании ОВД в Гомеле

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12 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области проводит проверку по факту происшествия со смертельным исходом в здании ОВД администрации Железнодорожного района областного центра, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Инцидент произошел днем 11 февраля. Следователи устанавливают обстоятельства смерти 25-летнего гомельчанина.
Назначено проведение экспертиз.-0-
Смертельное ЧП произошло в РОВД Гомеля
Все материалы проверки, включая видеозаписи с камер наблюдения, переданы в УСК по Гомельской области. Следователи дадут правовую оценку произошедшему.