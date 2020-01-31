Следователи проводят проверку по факту смерти четырехлетнего ребенка в Барановичах

31 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти четырехлетнего ребенка, сообщила БЕЛТА официальный представитель СК Юлия Гончарова.

С острой зубной болью мальчика 20 января госпитализировали в учреждение здравоохранения, где он скончался спустя четыре дня. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка.

"Предварительно, смерть мальчика не имеет признаков криминального характера и не связана с вирусными заболеваниями", - сказала Юлия Гончарова.-0-